«Бойцы невидимого фронта» или как пресс-служба Крымского моста «Стройку века» освещает

Строительство Керченского моста – 19-километрового транспортного перехода через Керченский пролив, который соединит материковую Россию и полуостров Крым, — главный информационный повод нескольких последних лет.



Теле- и радиокомпании, газеты и журналы, интернет-издания и даже блогеры – абсолютно все рассказывают керчанам, крымчанам, россиянам и всему миру о процессе строительства. Ни одна, даже самая малейшая деталь, не ускользает и не проходит мимо пристального взгляда представителей не только российских, но и мировых СМИ.

Однако информация в редакции не всегда попадает путем прямого журналистского расследования или «полевой» репортерской работы представителей вышеуказанных СМИ. Зачастую популярным и известным новостным ресурсам информация поступает из «первых рук» пресс-службы Крымского моста и УПРДОР «Тамань».

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Эти люди являются теми «проводниками» по строительной площадке Керченского моста, которые рассказывают о процессе строительства, стоя практически «плечом к плечу» с отечественным мостостроителям.

Вся самая свежая и новая информация, которую вы видите на страницах ваших любимых печатных и электронных СМИ, а также в программах телевидения, поступает именно из пресс-службы Крымского моста, сотрудники которой «переводят» все сложные технические термины на простой язык, понятный простому обывателю, пенсионерам и школьникам.

Тем не менее, очень часто на инфоцентр «Крымский мост» и пресс-службу УПРДОР «Тамань» поступают жалобы о том, что обновления новостей на официальных сайтах происходят слишком медленно, в связи с чем опубликованная информация является несколько устарелой. Однако не стоит забывать, что основной задачей пресс-служб «Стройки века» является не продвижение своего сайта и набор популярности, а максимально оперативная передача свежей информации новостным сайтам и ресурсам.

Особенно хочется отметить дружелюбие и гостеприимность сотрудников пресс-службы Крымского моста во время операции транспортировки и установки железнодорожной арки Керченского моста. Любопытных местных и столичных журналистов на всех стратегически важных точках встречали радушные работники информационного центра «Крымский мост».

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Во время технологически сложной круглосуточной операции, связанной с установкой железнодорожной арки, журналистам и представителям СМИ были обеспечены максимально комфортные условия: прохладительные напитки, кофе и чай, перекусы и полноценные обеды — и все это под уютными тентами в дружественной атмосфере. Практически журналистский рай на земле.

Редакция сайта КерчьИНФО выражает искреннюю благодарность всем представителям пресс-службы Крымского моста и УПРДОР «Тамань», которых мы встретили на своем пути.

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