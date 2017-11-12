Боксёры из Керчи завоевали 8 медалей

В Феодосии завершился 21 Республиканский турнир по боксу, памяти тренера Владимира Ефимова. За звание чемпиона из нескольких городов полуострова приехали бороться около 100 боксёров.

Турнир проходил в течение двух дней – 10 и 11 ноября. Керчь на соревнованиях представили воспитанники ДЮСШ №4. Керченские боксёры показали отличный уровень подготовки, подтверждением силы и стойкости наших спортсменов стали 8 медалей!

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Два первых места завоевали Артур Барских и Артём Кузин. Серебро досталось Зин-Эддину Абдельмумену, Артёму Белоусову и Михаилу Хохлаткину. Три бронзовые медали привезли Владимир Ерёменко, Сергей Кузин и Стас Рудой.

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