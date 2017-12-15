Более 5 000 мест в детские сады создадут в Крыму в следующем году

В следующем году на строительство модульных детских садов будет выделено около 2,5 миллиардов рублей, что позволит создать более 5 тысяч дополнительных мест. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Республики отметил, что после воссоединения с Россией на полуострове создано 14 тысяч мест в детские сады, однако, этого по-прежнему недостаточно и очередь маленьких крымчан в дошкольные учреждения выросла, по сравнению с 2015 годом.

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Как отмечает Сергей АКСЁНОВ, это связано с тем, что крымчане поверили в реальность планов по строительству детских дошкольных учреждений и приняли решение встать в очередь – с другой стороны, в Крым приезжают семьи из других регионов России, и их тоже надо обеспечить местами в детсадах.

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В соответствии с дорожной картой, которая разработана Советом министров Республики Крым совместно с Правительством Российской Федерации, очередь должна быть ликвидирована к 2020 году. Для этого планировалось построить 87 детских садов на 17 тысяч мест. Деньги, выделенные на следующий год, позволят ускорить процесс сокращения очередей.

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