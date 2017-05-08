«Болезнь» Земли: открытый урок в Керчи

Теперь, когда мы научились летать

по воздуху, как птицы, плавать под водой,

как рыбы, нам не хватает только одного:

научиться жить на земле, как люди

Бернард Шоу

Именно эти слова положили начало открытому уроку, который прошел в четверг, 4 мая, на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик». Темой для беседы стал: «Экстремизм и терроризм». Ученикам десятых классов объяснили сущность экстремизма и терроризма, сформировали представление детей о столь страшных противоправных деяниях. А также провели практическое занятие, в ходе которого учащиеся должны были определить черты экстремизма, объяснить их и определить его виды.

Правильно, что образовательные учреждения нашей страны волнуются о безопасности детей, ведь россиян продолжают вербовать в ряды смертников. Страшно представить, что счёт погибших и пострадавших идёт на десятки тысяч человек. Такие уроки способствуют воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу и формируют умение жить в мире с другими людьми.

Если посмотреть статистику причин роста терроризма, то 26% из них (1-ая позиция) составляют люди с низким социально-экономическим положением, то есть вербовке подвергаются люди с низким социальным статусом и тяжелым материальным положением.

В 21 веке терроризм стал довольно активным и более изощренным. Новости о трагедиях заполоняют прессу и телевизионные каналы. Практически ежемесячно в разных частях планеты совершаются ужасные нападения, уносящие жизни мирных людей. Подобные действия своего рода — «болезнь» Земли. Попытки защитить население от таких катастроф пока не слишком успешны. Наверное, каждый из нас должен получить полезную «прививку» в детстве и подобные школьные мероприятия очень полезны.

Ксения ФЕДОРОВА, юнкор школы журналистики

МБУДО «ЦДЮТ»

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