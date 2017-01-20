Для 100% оплаты больничного, нужный стаж увеличится с 8 до 15 лет. Об этом стало известно из законопроекта Минтруда.

Правительством РФ был запущен проект, который вступил в силу 1 января 2017 года и продлится до 2029-го. Главной идеей этого проекта стал процесс увеличения необходимого рабочего стажа для полной оплаты больничного.

В 2017 году для полной выплаты за больничный, россиянину необходим рабочий стаж в 9 лет. Каждый год этот стаж будет увеличиваться ещё на шесть месяцев.

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То есть, по предварительным расчётам специалистов понятно, что раньше 40-летнего возраста ни один россиянин полной оплаты больничного не увидит.

Из изложенного выше понятно, что любой россиянин с минимальным стажем работы, находясь на больничном, будет нести убытки в любом случае.

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