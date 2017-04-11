Больницы Керчи объединят

Детская больница присоединится к Керченской горбольнице No1. Этот вопрос вынесен на общественное обсуждение.

В сообщении, опубликованном на сайте минздрава Республики Крым что все лица, которых интересует данная тема, могут ознакомиться с проектом по ссылке http://mzdrav.rk.gov.ru/file/obshhestvennoe-obsuzhdenie-reorganizacii-gbuz-rk-kerchenskaya-gorodskaya-detskaya-bolnica.pdf и принять участие в обсуждении.

Все предложения по слиянию двух больниц принимаются с 10 по 18 апреля. Не исключено, что данный вопрос был поднят на обсуждение после ситуации 2016 года, когда разгорелся скандал о выплате заработных плат в обоих учреждениях. В частности, в Керченской городской больнице No1 зарплата выплачивалась не по графику. Позднее, такая же ситуация произошла и в детской больнице Керчи. Руководители больниц были уволены со своих постов.

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Кроме того Министерством здравоохранения Крыма была поставлена задача в кратчайшие сроки оптимизировать работу составов медицинского персонала больниц.



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