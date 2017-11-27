Цементная слободка: кто решит проблему «непереселенцев»?

Жители Цементной слободки, чьи дома не попали в программу переселения, жалуются на пыль и выхлопные газы от большегрузных машин. В ходе проведения бесплатного юридического приема, глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН обещал помочь разобраться в сложившейся ситуации.

На прошлой недели в Керчи состоялся бесплатный прием юриста. Он прошел в рамках семинара для многодетных родителей «Меры государственной помощи и защита прав многодетных семей». Многодетные родители керченского региона узнали в подробностях об особенностях предоставления пособий по безработице для многодетных семей, а также о возможностях предоставления помощи при заключении социальных контрактов и организации семейного бизнеса.

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После семинара специалисты приступили к работе с гражданами:

«Во время юридического приема мы столкнулись с тем, что в Керчи есть свои, региональные проблемы, к нам обратились за помощью. А проблема в том, что в районе Цементной слободки, где проживает семья Барсуковых, началась стройка Керченского моста. Люди жалуются на пыль, гарь, выхлопные газы от большегрузных машин. Они переживают за здоровье своих пятерых детей, четверо из них – малолетние. Дом, в котором проживает семья Барсуковых не вошел в санитарно-защитную зону строительства Керченского моста, и, соответственно, не попал под программу переселения. КРО «Семьи России» берет под особый контроль эту проблему. Мы обязательно будем помогать людям и следить за развитием ситуации», -рассказал юрист КРО «Семьи России», эксперт проекта «Семейный юрист» Кирилл АНДРЕЕВ.

Журналисты КерчьИНФО обратились к координатору проекта за разъяснениями, как можно помочь людям в данной ситуации и что для этого нужно:

«Обращение семьи Барсуковых выслушал глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН. Он обещал всячески содействовать в урегулировании данного вопроса. Вариантов решения проблем много, но они требуют времени. Например, можно направить заявление в суд. Здесь ответчиками могут выступить разные органы – начиная от лиц разработавших программу переселения и определения санитарно-защитной зоны, и до руководства города. В зависимости от того, кто совершил ошибку. Но на данный момент идет процесс досудебного мирного урегулирования вопроса», – пояснила руководитель проекта по оказанию бесплатной юридической помощи Оксана ФУРСА.

Также, она пояснила, что семья может требовать возмещение нанесенного ущерба, а также поставить вопрос о предоставлении нового жилья.

Руководители проекта поблагодарили администрацию города за активную поддержку:

«Наших многодетных родителей проконсультировали семь профильных специалистов. Это – огромная поддержка и помощь! Ведь, для того, чтобы встретиться и обсудить максимум проблем и узнать, в чем заключается их решение, зачастую нужно потратить недели, а иногда и месяцы своего времени. Также, велся юридический прием КРО «Семьи России», на котором представители «больших» семей получили пять полноценных консультаций. Примечательно то, что в Керчи и Керченском районе поддержку многодетным семьям оказывают не на словах, а на деле»

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