Большинство строителей Крымского моста встретят Новый год в кругу семьи

Новый год – семейный праздник! Сколько поговорок есть о том, что его просто необходимо встречать вместе с родными и близкими людьми. Но это не всегда получается, многих, что называется, «работа не отпускает». Строительство Крымского моста – тоже такая работа. Но в эти новогодние праздники мостовикам повезло.

Строительство Крымского моста ведется в режиме 24/7, без выходных и праздников. Учитывая, что план 2017 года выполнен в соответствие с графиком и с существенным заделом, руководители мостоотрядов приняли решение скорректировать план смены вахт так, чтобы основная часть команды стройки смогла встретить 2018 год дома, в кругу семьи.

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Как рассказали в пресс-службе стройки века, бригады, за исключением дежурных, начнут разъезжаться по домам раньше запланированного, с 29 декабря. Их сменщики заступят на вахту позже запланированного – 4 января 2018 года. На стройплощадке останутся только дежурные бригады, которые будут поддерживать функционирование всех систем.

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31 декабря ночные дежурные бригады заступят на смену в 19 часов и будут находиться на рабочих местах до 7 часов утра 1 января 2018 года. Далее их сменят дневные дежурные бригады.

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