Большое открытие в Керченской картинной галерее

Сегодня, 9 июня, в рамках начала фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» в картинной галерее открытились сразу три выставки. Каждый из экспонатов — произведение искусство и настоящее дитя таланта.

Центральное место в экспозиции было отведено персональной выставке Заслуженного художника Республики Крым Анастасии Калюжной «Боспорский феномен». Древний город Керчь, расположенный на обрывистых берегах Боспора Киммерийского, хранит бесценные реликвии многих столетий и народов, неповторимая красота родного края, историческое и культурное наследие Восточного Крыма послужили источником творческого вдохновения талантливой керченской художницы.

Читайте: «Боспорские агоны — 2017»: программа фестиваля

Вторая выставка — «Рознакаляровыя вандроукi ад Венецыi да Керчы» представлены различные уголки Европы, но предпочтение отдаётся Керчи. Это пейзажные работы, выполненные в разных техниках (акрил, масло, тушь, карандаш). Над экспозицией работали три художника. Их объединяет тема любви к Керчи, её культурному наследию, переплетение истории и современности, желание донести до зрителей уникальность и поэтичность места, в котором они живут, интерес к работе, которой они занимаются в музее.

И ещё одна премьера фестиваля — первая персональная выставка Наталии Иващенко (г. Севастополь) под названием «Ветер времени. Истории, рассказанные ветром». Это уникальные украшения из бисера, на которые можно любоваться часами. В них воплотились размышления мастера о загадочной и многогранной истории Крыма, княжества Феодоро, последнего осколка Византийской империи в Крыму, мифической Синей Руси.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

