Большое открытие в Керченской картинной галерее

Большое открытие в Керченской картинной галерее
Июнь 09 22:00 2017

Сегодня, 9 июня, в рамках начала фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» в картинной галерее открытились сразу три выставки. Каждый из экспонатов — произведение искусство и настоящее дитя таланта.

Центральное место  в экспозиции было отведено персональной выставке   Заслуженного  художника Республики  Крым Анастасии Калюжной «Боспорский феномен».    Древний  город  Керчь, расположенный на обрывистых  берегах  Боспора Киммерийского, хранит  бесценные реликвии  многих столетий  и  народов, неповторимая  красота  родного  края, историческое  и  культурное  наследие Восточного  Крыма послужили  источником творческого вдохновения    талантливой керченской художницы.

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Вторая выставка — «Рознакаляровыя вандроукi ад Венецыi да Керчы» представлены различные уголки Европы, но предпочтение отдаётся Керчи. Это пейзажные работы, выполненные в разных техниках (акрил, масло, тушь, карандаш). Над экспозицией работали три художника. Их объединяет  тема любви к Керчи, её культурному наследию, переплетение истории и современности, желание  донести до зрителей уникальность и поэтичность места, в котором они живут, интерес к работе, которой они занимаются в музее.

И ещё одна премьера фестиваля — первая персональная выставка Наталии Иващенко (г. Севастополь) под названием «Ветер времени. Истории, рассказанные ветром». Это уникальные украшения из бисера, на которые можно любоваться часами. В них воплотились размышления мастера о загадочной и многогранной истории Крыма, княжества Феодоро, последнего осколка Византийской империи в Крыму, мифической Синей Руси.

 

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