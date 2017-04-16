Большой теннис для самых маленьких в «Планете ПРОСПОРТ»

В «Планете ПРОСПОРТ» стартует теннис для самых маленьких. Набор производится как на групповые занятия, так и на индивидуальные.
Теннис – олимпийский вид спорта. Преимущество тенниса это то, что он является индивидуальным видом спорта. Дети, играющие в теннис, раньше сверстников становятся самостоятельными, учатся принимать важные решения, у них формируются лидерские качества.
Для детей теннис может быть не просто интересной игрой, а видом спорта, который положительно воздействует на организм в целом: улучшает кровоснабжение, мышцы тела приходят в тонус, усиленно работает дыхательная система, тренируя сердце и сосуды.
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Особенно хорошее влияние он оказывает на тех, у кого есть проблемы со зрением. Как вы знаете, в процессе игры необходимо постоянно сосредотачивать внимание на мяче, поэтому ребёнок будет вынужден не только задействовать мышцы тела, но и мышцы глаз. Занятие теннисом также вырабатывает в ребенке привычку вести здоровый образ жизни, которая очень пригодится ему в зрелом возрасте.
В «Планете ПРОСПОРТ» индивидуальные и групповые занятия проходят для детей с 4-х лет.
ТРЕНЕРЫ:
— Марченко Дмитрий Владимирович
-Триполюков Игорь Сергеевич
-Савчук Александр Михайлович.
Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 15:00 до 16:00, с 16:00 до 17:00.
Дополнительная информация по телефону + 7 978 83 09 222.