Bon Appetit приглашает! Обязательно к дегустации!

Ваш досуг с кафе Bon Appetit
НОВИНКИ от ШЕФ-ПОВАРА
Выходные — это повод для новых открытий и впечатлений! Приглашаем отведать спецпредложения из телятины, а также долгожданный французский десерт — Макарон!
— Ароматная тушеная телятина в особом маринаде с овощами на гарнир —
— Сочный стейк из мраморной телятины «Пиканья» на подушке из хрустящей стручковой фасоли —
— Воздушные макароны с авторской начинкой —
Проведем вечер ВОСКРЕСЕНЬЯ и СРЕДЫ вместе!
Каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ с 18:00 до 21:00 в кафе Bon Appetit игровые вечера с ведущей и самыми хитовыми играми для компаний! Весело, незабываемо, полезно! Вход свободный.
Каждую СРЕДУ 2 киносеанса на большом экране в уютной атмосфере: в 18:00 и 20:00. Домашний кинотеатр, где вместо попкорна можно съесть «Цезарь» или стейк. Знакомое кино с новыми впечатлениями.
+7 978 816 888 6
vk.com/kerch.appetit
instagram.com/vkus.bon