Bon Appetit приглашает! Обязательно к дегустации!

Ваш досуг с кафе Bon Appetit

НОВИНКИ от ШЕФ-ПОВАРА

Выходные — это повод для новых открытий и впечатлений! Приглашаем отведать спецпредложения из телятины, а также долгожданный французский десерт — Макарон!

— Ароматная тушеная телятина в особом маринаде с овощами на гарнир —

— Сочный стейк из мраморной телятины «Пиканья» на подушке из хрустящей стручковой фасоли —

— Воздушные макароны с авторской начинкой —

Проведем вечер ВОСКРЕСЕНЬЯ и СРЕДЫ вместе!

Каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ с 18:00 до 21:00 в кафе Bon Appetit игровые вечера с ведущей и самыми хитовыми играми для компаний! Весело, незабываемо, полезно! Вход свободный.

Каждую СРЕДУ 2 киносеанса на большом экране в уютной атмосфере: в 18:00 и 20:00. Домашний кинотеатр, где вместо попкорна можно съесть «Цезарь» или стейк. Знакомое кино с новыми впечатлениями.

+7 978 816 888 6

vk.com/kerch.appetit

instagram.com/vkus.bon



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