Борьба за жизнь: керчане против ВИЧ/СПИД

Керчь примет участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать», приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ежегодно, начиная с 1988 года, Всемирный день борьбы со СПИДом проходит 1 декабря.

Согласно данным информационного портала СТОПВИЧСПИД, из 146 млн человек населения России более 900 000 тыс живут с ВИЧ. Каждый час в стране заражается 10 человек.

Акция «Должен знать» направлена на привлечение внимания к проблеме, воспитание толерантности к людям, зараженным ВИЧ и СПИД, а также имеет своей целью информирование людей о возможных путях заражения. Организаторы мероприятия стараются разрушить некоторые мифы о ВИЧ и СПИДЕ, так широко распространенные в нашем обществе.

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Во Всероссийской акции примут участие и керчане. Как сообщает на своей странице в социальной сети заместитель Главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, 28 ноября 2017 г. в 15.00 в медицинском колледже им. Г.К. Петровой пройдет информационная акция «Должен знать» с привлечением центров социальных служб для детей, семьи и молодежи, молодежных организаций и волонтеров.

Бояться не нужно, нужно знать.



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