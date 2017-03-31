Борись за красивое тело вместе с «Планетой ПРОСПОРТ»

Спортклуб «Планета ПРОСПОРТ» запускает новый проект «Борись за красивое тело». Старт проекта будет дан 1 апреля в 13.00. Участниц ждут в спортклубе. Организаторы отмечают, что с собой необходимо иметь спортивную форму, сменную обувь ручку, блокнот, хорошее настроение и огромное желание стать лучше.

Программа в субботу предстоит насыщенная. Участниц ждет мастер-класс «Стройность начинается с головы», который проведет психолог Марина Черемных. Девушкам рекомендуют заранее подготовить интересующие их вопросы. Кроме того будет проведен семинар «Правильное питание от А до Я» от диетолога Ирины Кирилюк. Отмечается, что каждая участница получит индивидуальный рацион.

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Для девушек будет проведено взвешивание, замеры и фото «ДО». Организаторы отмечают, что переживать участницам не стоит, т.к. эти фотографии не для публикации, а для отслеживания процесса. Ну, а если после завершения проекта кто-либо захочет похвастаться достигнутым результатом, то фотографии можно будет опубликовать.

Если у кого-нибудь остались вопросы, или до сих пор не заполнена анкета участницы, следует обратиться по номеру +79181189759.

Явка всех участниц обязательна.



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