«Боспор 2017»: ходьба по шахматной доске

В Керчи продолжается шахматный фестиваль «Боспор 2017». В программе: Турниры по классическим и быстрым шахматам, а также блицу.

В основном турнире по классическим шахматам участвуют профессионалы и любители не только из Керчи, но и из других городов: Севастополя, Санкт-Петербурга, Тулы и Нижнего Новгорода. Всего 35 человек. 3 сентября в ресторане «На Дворянской» прошёл блиц-турнир для всех желающих. На каждый сделанный ход участнику давалось 3 минуты + 2 секунды. По итогам блица в тройку победителей вошли керчане: Александр Абакаров, Андрей Таборов и Маргарита Потопова.

Героями блица среди маленьких шахматистов стали Семён Клещёв из Нижнего Новгорода и керченские ребята Валерий Ступак и Георгий Магла.

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Судья турнира – международный арбитр Любовь Гордык. Напомним, что фестиваль проходит до 11 сентября в ресторане «на Дворянской». Спортсмены начинают соревноваться с 10 часов.

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