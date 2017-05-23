«Боспорские агоны — 2017»: программа фестиваля

Начало лета у керчан традиционно ассоциируется с Днем защиты детей и легендарным фестивалем «Боспорские агоны». В этот раз он пройдёт уже в 19 раз.

С 9 по 14 июня в Керчи пройдет XIX Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Тема фестиваля в этом году стала весьма актуальная — «На крыльях истории».

План мероприятий «Боспорские агоны — 2017»

9 июня 14:00 Государственный академический музыкальный театр Республики Крым (г. Симферополь, Россия) «Троянки», античная музыкальная трагедия Еврипида в постановке греческого режиссера Ангелоса Сидератоса (ДК «Корабел» — улица Орджоникидзе, 88) 14:00 Музыкальная страница. Мастер-класс для учащихся и педагогов музыкальных школ Керчи проводит Лауреат и дипломант Международных конкурсов Елена ГАПОНЕНКО (г. Кёльн, Германия). ГКЦ имени Богатикова (улица Свердлова, 6 малый зал, 4 этаж). 18:00 Музейная страница -Выставка «Художественный металл Урала XIX-XXI веков» Свердловского областного краеведческого музея (Историко-археологический музей – улица Свердлова, 22).

-Выставка работ учащихся художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств имени Сердюка» «Пантикапей – Рыбный путь» — музейный дворик (улица Свердлова, 22). 19:00 Музейная страница — Персональная выставка Анастасии КАЛЮЖНОЙ «Боспорский феномен».

— Выставка работ Натальи ИВАЩЕНКО «Ветер времени, истории, рассказанные бисером».

— Выставка работ Натальи и Сергея ЛАРИНЫХ и Галины КАЗЬМИНОЙ «Рознакаляровыя Вандроукi ад венецыi да Керчы» (Беларусь). – Картинная галерея (улица Театральная, 36). 21:00 Торжественная церемония открытия XIX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» «На крыльях истории» с участием Государственного академического музыкального театра Республики Крым (Симферополь, Россия).

«Икар», пластическая мистерия – гора Митридат, городище Пантикапей, «Притеней» (улица Н. Рыбакова, 43а). 10 июня 16:00 Музыкальная страница «Концерт виолончельной и фортепьянной музыки» играет Лауреат и дипломант Международных конкурсов Елена ГАПОНЕНКО (г. Кёльн, Германия) – ГКЦ имени Богатикова (улица Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж). 17:30 Киностраница

Творческая встреча с Народной артисткой России Ларисой ЛУЖИНОЙ – художественный фильм «Вертикаль» — кинотеатр «Украина» (улица Советская, 11). 19:00 Музыкально-поэтическая программа «Союз волшебных звуков, чувств и дум…» с участием Народного артиста СССР Василия ЛАНОВОГО и Заслуженного артиста Республики Крым Константина ФРОЛОВА – музейный дворик (улица Свердлова, 22). 21:00 Национальный драматический театр имени Б. БАСАНГОВА (г. Элиста, Республика Калмыкия)

«Кровавый Трон» притча кочевников, Борис МАНДЖИЕВ – гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (улица Н. Рыбакова, 43а). 11 июня 16:00 «Русский театр марионеток» (г. Москва, Россия)

«Вокруг света», детский музыкальный спектакль В. Снежкова – ГЦК имени Богатикова (улица Свердлова, 6, большой зал, 2 этаж) 18:00 Государственный академический музыкальный театр Республики Крым (г. Симферополь, Россия)

«Орфей и Эвридика», рок-опера, музыка А.ЖУРБИНА, либретто, Ю. ДИМИТРИНА – ДК «Корабел» (улица Орджоникидзе, 88) 21:00 Атырауский областной казахский драматический театр имени МАХАМБЕТА (г. Атырау, Казахстан)

«MEDEA», трагедия, Еврипид – гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (улица Рыбакова, 43а). 12 июня 17:30 Киностраница

Художественный фильм «Частное пионерское 1»

Фильм представляет генеральный продюсер ООО «Кинопрограмма XXI век» Владимир ЕСИНОВ – кинотеатр «Украина» (улица Советская, 11). 18:00 Концертная программа «День России» с участием актеров театра и кино: Александра ГОЛОБОРОДЬКО, Владимира КОРЕНЕВА, Ларисы ЛУЖИНОЙ, Юрия ВАСИЛЬЕВА, Евгения ВОСКРЕСЕНСКОГО, Константина ФРОЛОВА, Стаса ЭРДЛЕЯ, Ольги ДУБОВОЙ – городская набережная. 21:00 Тульский государственный ордена трудового Красного знамени академический театр драмы имени М. ГОРЬКОГО (г. Тула, Россия) и Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник имени В.Д. ПОЛЕНОВА (г. Тула, Россия) «Призраки Эллады», пьеса Саввы МАМОНТОВА, композитор Василий ПОЛЕНОВ, лирические сцены из античной жизни – гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (улица Н. Рыбакова, 43а). 13 июня 16:00 Литературная страница

Презентация сборника стихов «На крыльях грифона» — Картинная галерея (улица Театральная, 36). 17:30 Киностраница

Художественный фильм «Частное пионерское 2»

Творческая встреча с Заслуженным артистом России Василием МИЩЕНКО – кинотеатр «Украина» (улица Советская, 11). 21:00 Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. ЛУНАЧАРСКОГО (г. Севастополь, Россия).

«Самодержцы и шуты», спектакль-скоморошина, Владимир КРЮЧКОВ – гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (улица Рыбакова, 43а). 14 июня 17:30 Киностраница

Документальный фильм «Загадка Йорданса»

Творческая встреча с режиссером Александром БЕЛАНОВЫМ, актером Стасом ЭРДЛЕЕМ.

Художественный фильм «Герой».

Творческая встреча с режиссером – Народным артистом России Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ – кинотеатр «Украина» (улица Советская, 11). 20:00 Фотопленер

Фотовыставка «Фестиваль «Боспорские агоны» глазами фотохудожников» — гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (улица Рыбакова, 43а). 20:30 Торжественная церемония закрытия XIX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны – 2017» — «На балу у графа Воронцова» — гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (улица Рыбакова, 43а).

Гости фестиваля «Боспорские агоны — 2017»

В этом году гостями фестиваля станут: Лауреат Международных конкурсов Елена ГАПОНЕНКО (г. Кельн, Германия), Народная артистка России Лариса ЛУЖИНА, Народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ, заслуженный артист Республики Крым Константин ФРОЛОВ, актеры театра и кино – Александр ГОЛОБОРОДЬКО, Владимир КОРЕНЕВ, Лариса ЛУЖИНА, Юрий ВАСИЛЬЕВ, Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Стас ЭРДЛЕЙ, Ольга ДУБОВАЯ и многие другие.

Церемония открытия фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» в 2017 году состоится 9 июня в 21.00 на горе Митридат, в Пританее городища Пантикапей (ул. Н. Рыбакова, 43а). Вход на основные площадки фестиваля свободный.

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