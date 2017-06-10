«Боспорские агоны-2017»: спектакль состоится при любой погоде

Ранее анонсированный перенос мероприятия в Культурный центр им. Богатикова не состоится. Ждем всех в Музейном дворике! У синоптиков отличный прогноз на сегодняшний вечер!

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Напомним, сегодня 10 июня, в 19:00 в рамках фестиваля пройдет музыкально-поэтическая программа «Союз волшебных звуков, чувств и дум…» с участием Народного артиста СССР Василия ЛАНОВОГО и Заслуженного артиста Республики Крым Константина ФРОЛОВА.

Место проведения спектакля — Свердлова, 6.

С полным планом мероприятий фестиваля «Боспорские агоны — 2017» можно ознакомится на сайте KerchINFO.com.

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