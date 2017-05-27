Боспорские агоны: что покажет Крым

В июне наш город с гастролями посетит так полюбившийся всем Музыкальный академический театр Крыма. Керчанам представят музыкальную комедию, балет и рок-оперу.

Пресс-службой театра сообщается, что в рамках фестиваля «Боспорские агоны», 9 июня, зрителям представят музыкальную комедию «Дамы и гусары», а вечером того же дня,на горе Митридат, керчане смогут увидеть балет «Икар».

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Помимо вышеперечисленного, жители и гости нашего города смогут увидеть мюзикл по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», рок-оперу «Орфей и Эвридика», а также музыкальную сказку «Поющий поросенок».

Пройдут гастроли театра с 9 по 11 июня.

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