«Боспорские агоны» в Керчи: чего ждать гостям

Любимый керчанами, жителями и гостями Крыма Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» в девятнадцатый раз проводится на крымской земле. С 9 по 14 июня 2017 года в Керчи, наследнице древнего Пантикапея, пройдут 5 насыщенных фестивальных дней, объединенных темой «Керчь — древнейший город России».

Фестиваль проводится Министерством культуры Республики Крым, Министерством культуры Российской федерации. Организатором фестиваля выступает ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

Цель фестиваля – сохранение и развитие культурного наследия Керчи и Крыма, воспитание у молодого поколения чувства сопричастности к многовековой истории родного края, бережного отношения к богатейшему культурному наследию Крыма.

Читайте: Боспорские агоны: что покажет Крым

«Боспорские агоны» – единственный в своем роде фестиваль античного искусства на всем постсоветском пространстве. Античная цивилизация наложила свой отпечаток на всё дальнейшее развитие человечества. Разные страны и сегодня пытаются возрождать праздники, схожие с древними зрелищами. Но, пожалуй, только в Керчи, возраст которой насчитывает более 26 веков, боги и герои древнегреческих мифов, спускаясь со ступеней Митридатской лестницы, органично вписываются в повседневную жизнь жителей и гостей города.

Здесь, на горе Митридат, на раскопках древнего Пританея (городище Пантикапей), состоится торжественная Церемония открытия фестиваля. При серебряном свете луны зрители увидят феерическое зрелище с участием выдающихся артистов и деятелей искусств. Итоги же международного театрального конкурса будут подведены на Церемонии закрытия фестиваля. Это торжественное мероприятие также состоится на Пританее. Обладателями «Боспорской Ники»-почетной награды фестиваля, станут исполнители лучшей мужской и женской роли в сыгранных спектаклях, лучший режиссер-постановщик, а также те, кого специально отметят члены жюри.

В театральном соревновании примут участие профессиональные коллективы из Симферополя, Севастополя, Москвы, Элисты, Атырау. Это Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Национальный драматический театр им. Б.Басангова, Атырауский областной казахский драматический театр им. Махамбета, Тульский государственный ордена трудового красного знамени академический театр драмы им. М.Горького, Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского, Русский театр марионеток. В репертуарной афише кроме постановок традиционной античной тематики представлен и спектакль-притча «Кровавый трон». Режиссер- Борис Манжиев. Спектакль посвящен перипетиям жизни кочевников, борьбе за власть. Это представление новой для нас, древней культуры из далекой Калмыкии.

Читайте: «Боспорские агоны — 2017»: программа фестиваля

Помимо театральной страницы фестиваль 2017 года представит музейную, музыкальную, литературную, детскую страницы, продолжится традиция киностраниц, состоится фотопленэр.

Для самых юных зрителей фестиваля состоится музыкальный спектакль «Вокруг света», который представит «Московский театр марионеток».

9 июня в рамках «Музейной страницы» будут представлены 5 ярких выставочных проектов: в историко-археологическом музее откроется выставка «Художественный металл Урала XIХ‑XХI веков» из фондов Свердловского областного краеведческого музея, в музейном дворике и картинной галерее- 4 выставки крымских живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Музыкальная страница фестиваля будет представлена концертом виолончельной и фортепианной музыки. Лауреат и дипломант международных конкурсов Елена Гапоненко (Германия), не только выступит с сольной программой, но и даст мастер-класс для учащихся и педагогов музыкальных школ города Керчи.

Музыкальную тему продолжит Музыкально-поэтическая программа «Союз волшебных, чувств и дум…» с участием Народного артиста СССР Василия Ланового и Заслуженного артиста Республики Крым Константина Фролова.

Фестиваль 2016 года дал рождение новой традиции- киностранице фестиваля. Новый формат, включающий в себя кинопоказ и творческую встречу с киноактерами и создателями фильмов пришелся по душе посетителям фестивальных мероприятий. В 2017 году состоятся киновстречи с Народной артисткой России Ларисой Лужиной, генеральным продюсером ООО «Кинопрограмма XXI век» Владимир Есиновым, Заслуженным артистом России Василием Мищенко, Народным артистом России Юрием Васильевым, режиссёром Александром Белановым, актёром Стасом Эрдлеем.

Особым аккордом нынешнего праздника станет концертная программа в честь Дня России с участием актеров театра и кино: Александра Голобородбко, Владимира Коренева, Ларисы Лужиной, Юрия Васильева, Евгения Воскресенского, Константина Фролова, Стаса Эрдлея, Ольги Дубовой.

Литературная страница фестиваля представит ценителям поэзии презентацию поэтического сборника «На крыльях грифона», где представлены произведения участников поэтического конкурса, состоявшегося в рамках XVIII фестиваля «Боспорские агоны».

В качестве жюри и почетных гостей фестиваля приглашены народные артисты Александр Голобородько (председатель), Василий Лановой, Владимир Коренев, Лариса Лужина, Юрий Васильев, Светлана Шершнева, Алефтина Константинова, Василий Мищенко, Евгений Воскресенский, Станислав Эрдлей, Александр Беланов, Владимир Есинов, Светлана Акименко, Галина Михайленко которые будут участвовать в творческих программах и мастер-классах.

Как всегда поддержку фестивалю оказывают предприятие Российская косметическая компания «Мирра», «Винный дом «Фотисаль», региональные и федеральные средства массовой информации.

Куратор фестиваля-заслуженный деятель искусств России, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Автор идеи и основатель фестиваля «Боспорские агоны» – лауреат Премии АРК Татьяна Умрихина, директор фестиваля – Елена Клименко, авторы сценария и режиссеры Церемоний открытия и закрытия –заслуженный работник культуры АРК Светлана Горбунова и заслуженный работник культуры АРК Ирина Прилепина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

