«Боспорские врата 2018»: в керченском рок-фестивале хочет участвовать Румыния и Гоа

Ярчайшим событием прошлого лета в Керчи стал рок-фестиваль «Боспорские врата». В новом году у керчан и гостей города также будет возможность насладиться качественной музыкой, ведь прием заявок на участие в фестивале уже начался, а качество и количество групп-будущих участников не может не радовать.

Несмотря на то, что официально прием заявок на участие в рок-фестивале «Боспорские врата» в 2018 году начался только несколько дней назад, огромное количество музыкантов уже зарегистрировалось.

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В этом году география участников распространилась далеко за пределы Крыма. Так, помимо Джанкоя, с. Маленькое, Симферополя, Феодосии, Белогорска, Севастополя, Ялты и, кончено же, Керчи участвовать в «Боспорских вратах» хотят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новороссийска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара и даже с острова Сахалин.

Неудивительно, что рок-фестиваль такого масштаба привлекает и зарубежных музыкантов. Заявку подала интернациональная группа (Гоа, Румыния), а также группа из Казахстана.

В новом 2018 году рок-фестиваль «Боспорские врата» пройдет в знаковом для города месте – Крепости Керчь в период с 6 по 8 июля. Не пропустите, будет жарко!

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