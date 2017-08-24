Брачный бум в Керчи: почти 40 свадеб за 5 дней

В канун Дня государственного флага Российской Федерации большое количество влюблённых пожелали узаконить свои отношения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым.

За период с 15 по 19 августа текущего года в Керчи стало на 36 семей больше. Всего по Крыму в этот период было зарегистрировано 403 брака.

Таким образом, Керчь вошла в тройку по количеству бракосочетаний в данный период.

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Интересным является факт, что средний возраст мужчин, вступивших в брак, составил 32 года, женщин — 28 лет.

Учитывая, что росписи проводились в преддверии праздника, церемонии проходили с патриотическими элементами в сценариях.

Также в Керчи чествовали «розовых» юбиляров – 10 лет супружества – Владимира и Ольги Сапожковых.

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