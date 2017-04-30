Братская Тамань приглашает Керчь на байкерский фестиваль «Тмутаракань»

С 14 по 16 июля в поселке Пересыпь на побережье Азовского моря пройдет традиционный байк-фестиваль, который обещает незабываемую атмосферу для всех гостей. «Тмутаракань» приглашает не только мотоциклистов, но и тех, кто неравнодушен к живой и качественной музыке, рёву двухколесных коней и огненным шоу. В этом году байк-фестиваль «Тмутаракань», который известен многим жителям не только Краснодарского края, но и других областей России, приглашает именно Крым.

Один из организаторов масштабного фестиваля Евгений Гаврилов предложил журналистам сайта KerchINFO.com выступить информационными спонсорами мероприятия, чтобы подробнее рассказать керчанам о байк-слете. Итак, 14-16 июля на побережье Азовского моря в поселке Пересыпь состоится байк-фестиваль, в котором примут участие музыканты, художники, огненные артисты, татуировщики и, конечно же, байкеры.

Представляем участников фестиваля: Рок группа из города Новороссийск с тяжелым металлом под названием Cobra, музыканты из Москвы — MYSTTERRA, из Сочи — ЧУРЧХЕЛЛА, из Севастополя — группа Amely Sky, из Козельска – группа ЛАДУШКА (группа представляет собой смесь народного звучания баяна, тяжелых металлических рифов и женского заводного вокала. Творчество коллектива основано на народных традициях и историях). Выступят и ребята из Краснодара — HERTZIAN, группа Банда Гражданского Декаданса.

Также в этом году участниками программы станут и керченские музыканты – всем известная рок-группа Два Моря. В свою очередь творческая мастерская «Art by Natson» . Выполнит роспись одежды, акриловыми красками высокого качества. В полночь КИР «Дружина» и Fire-show «Arkana» исполнят незабываемую кульминацию с огнем и мечом. Дополнительную информацию можно узнать: rarogsmc@mail.ru или в официальной группе https://vk.com/tmutarakanfest

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