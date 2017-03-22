Братья из Керчи признаны лучшими в турнире по боксу

В прошедшую субботу, 18 марта в Керчи прошли соревнования по боксу. III ежегодный открытый городской турнир состоялся в зале бокса ДС «Судостроитель». Спортивное мероприятие было приурочено к празднованию 3—летия «Крымской весны».

За призы Керченского Клуба Бокса «ГРАНД» посоревновались порядка ста боксеров, разных возрастных групп.

В турнире приняли участие команды из крымских городов. Керчь представили команды состоящие в Федерации Бокса города.

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«Можно выделить лучших игроков, которые провели яркие и зрелищные бои, это: Михаил Хохлаткин, Матвей Тишкин, Марк Бедаков, Дмитрий Шелест, Алескандр Нечипас и Дмитрий Нечипас. Последние два признаны лучшими боксёрами этого турнира. Это братья из боксёрской плеяды, всего их трое, третий – Роман, также занимается боксом», – рассказывает Президент федерации бокса Керчи Александр Владимирович Позняк.

Отметим, что в Керчи турнир в память присоединения Крыма к Российской Федерации проводится уже третий раз и организаторы мероприятия планируют сделать эти соревнования традиционными в городе.



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