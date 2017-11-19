Британские дроны будут наблюдать за российским флотом?

Королевский флот Великобритании может запустить дроны с целью отслеживания российских подводных лодок у английских берегов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Дрон «Outrider» представляет собой беспилотное устройство, которое может быть управляемым либо работать автономно. Он практически бесшумен, может находиться в воздухе до 2,5 часов и развивать скорость до 90 км/ч. Дрон может посылать изображения высокого разрешения.

Как пишет автор статьи Лариса Браун, решение о запуске дронов принимается на основании повышенной активности российского флота у берегов Великобритании.

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«Количество подводных лодок, посланных Кремлем в воды Великобритании в настоящее время, аналогично подобному в период Холодной войны», – сказано в статье.

В целом, конструкция дрона не включает оружия и нацелена лишь на наблюдение. Устройство может обнаруживать подводные и надводные корабли, а также выполнять поисковую роль в спасательных операциях. Об этом сообщает ответственный за проект беспилотника Пол Джеймс.

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