Бродячие псы против керчан: власть в схватке не участвует

Как и раньше, проблема бродячих собак в городе Керчь не решается. В той же Феодосии, приезжая на автовокзал, можно увидеть собак с клеймами на ушах, свидетельствующих об их стерилизации. А в Керчи?

А в Керчи все как стояло в мертвой точке – так и стоит. Животные размножаются, это их природа. Животные хотят кушать – это тоже их природа. А тот максимум, которого в свое время достигла Керчь – просто травить, усыплять, отстреливать «четвероногих».

На питомник денег нет. На стерилизацию денег нет. На отлов… И естественно, особенно с наступлением теплого времени года, братья наши меньшие выходят на солнце в поисках «чего бы поесть-попить». Их много на рынках, их много в парках, в промзоне, на стихийных свалках, и, конечно, во дворах.

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Как бы хорошо человек не относился к животным, но если под угрозой здоровье ребенка, пускай и не своего, то тут уже разум затмевают инстинкты. Так и с нашей читательницей, которая обратилась в редакцию KerchINFO.com с просьбой помочь. Женщина не знает куда обращаться. Она долго терпела, но когда бродячие собаки на ее глазах, в районе «Семи ветров», атаковали 8-9 летнего ребенка, ее терпение лопнуло. Сделать в тот момент она ничего не смогла, а ребенок смог убежать, только когда соседи из окон стали криками отгонять разошедшуюся стаю.

«Если у вас нет возможности напрямую обратиться в службу по отлову бродячих животных, – отмечается на сайте pravoved.ru, – нужно написать заявление и подать его в отдел благоустройства районной администрации. Следует указать причину отлова, место дислокации безнадзорных животных и свои контактные данные. По вашему обращению чиновники подготовят заявку и направят ее в специализированную службу, которая занимается данным вопросом».

На деле же в Керчи, в данный момент, толком решительных действий предпринять не могут. Как сообщили в Керченском горсовете, на данный момент они могут лишь принять обращение, а для конкретных действий по отлову, необходимо провести тендер.

Существуют, конечно, и частные компании по отлову животных, которые за ваши средства помогут решить проблему, но пользоваться их услугами или нет – решать только вам.

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