Бронекатер пришвартуется у крепости «Керчь» на два дня

В Крепости Керчь (Павловская бухта) в рамках экспедиции—реконструкции «По волнам памяти—2017» на 2 дня пришвартуется уникальный плавучий музей—бронекатер БК 73.

С 2015 года в мае—июне бронекатер осуществляет рейды по реке Волга, Волго—Донскому каналу и Азовскому морю от города Тольятти, до города Керчь. Путь длиной около двух тысяч километров экипаж преодолевает чуть больше, чем за 2 недели.

Всё это время участники экспедиции живут в условиях, в которых служили их деды и прадеды: только военная форма, практически полное отсутствие средств коммуникации, солдатская кухня. Цель экспедиции – показать, как жили солдаты во время Великой Отечественной войны.

Бронекатер БК 73 — единственная в мире точная копии легендарных бронекатеров проекта 1125 образца 1938 года, при создании которого использовались механизмы и вооружения бронекатеров времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна Керченского пролива. Бронекатер оснащен макетами вооружения времен Великой Отечественной войны: две башенные установки крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также башня Т—28 с 76 мм орудием.

Читайте: В Керчь едет настоящий бронекатер времён ВОВ

На данный момент несколько бронекатеров превращены в памятники (г. Волгоград, г. Зеленодольск), но на ходу не осталось ни одного. Бронекатер БК73 назван в честь одноименного бронекатера построенного на Зеленодольском судостроительном заводе, который воевал под Сталинградом и погиб 2 ноября 1943 году со всем экипажем, при освобождении Крыма.

Идея создания бронекатера возникла ещё 17 лет назад. Воплотить мечту в жизнь удалось только в 2014 году, а в 2015 году бронекатер совершил свой первый переход по Волге.

Читайте: Артбатарея 29 Бис, или Как история увязла в бюрократии

9 и 10 июня 2017 керчане и гости города смогут принять участие в уникальных экскурсиях на бронекатер. Группы будут формироваться на КПП No1 Крепости Керчь (заезд с Ворошиловского кольца). Просим обратить внимание, что бронекатер будет находиться в Павловской бухте, которую от КПП No1 отделяет расстояние в 2 км по пересеченной местности.

Автомобильные группы: 9.00., 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00,17.00

Пешеходные группы: 9.00,11.00,13.00,15.00.

Стоимость участия в акции: 100 руб/чел

Бесплатно: дети до 16 лет, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы; ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных (военных) конфликтов, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, дети—сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся воспитанниками детских домов и школ—интернатов; курсанты военно—учебных заведений; работники музеев; инвалиды 1 и 2 групп.

Мы приглашаем вас ознакомиться с устройством бронекатера, расположением боевых постов, кубриков, кают, узнать о быте моряков, о подвиге моряков—катерников.

Посетители смогут сфотографироваться с образцами вооружения и посетить музей в кают—компании бронекатера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

