Будет ли съезд с Крымского моста в Керчи?

Финансирование строительства съезда с трассы «Таврида» в Керчь до 2020 года не предусмотрено. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.
Как сообщил Сергей БОРОЗДИН, в первую очередь, в городе было принято решение о строительстве путепровода по улице Шоссе Героев Сталинграда.
«По этому путепроводу будут двигаться автомобили 50-ти тысяч жителей – это треть проживающих в городе», – рассказал глава керченской администрации.
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Путепровод в микрорайонах «Верхний Солнечный» и «Нижний Солнечный» необходим для того, чтобы жители Аршинцево смогли беспрепятственно проезжать в центр Керчи.
Кроме того, в Аршинцево будет промышленный кластер и поток грузового транспорта в этом направлении будет колоссальный.
«Поэтому путепровод нам архиважен. Но мы не теряем надежды, что найдётся источник финансирования строительства съезда с трассы «Таврида» на Индустриальное шоссе. Очень надеемся, что к 2020-му году он у нас появится», – добавил Сергей БОРОЗДИН.
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