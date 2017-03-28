«Быстрая почта» прекращает работать в Керчи

Транспортная компаний «Быстрая почта» прекращает свою работу на территории полуострова. Об этом сообщают на сайте организации.

В сообщении говорится о том, что прекращение работы связано с кражей грузов и денежных средств в Севастополе. Из-за этого компания пострадала настолько, что дальнейшая работа стала невозможна. Обращение в правоохранительные органы также не дало результатов отмечают на сайте «Быстрой почты».

Компания остановила работу еще вчера, 27 марта. Однако уточняется, что грузы, которые были готовы к доставке, прибудут по назначению в период с 29 марта по 1 апреля текущего года.

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Кроме того, на сайте компании указано, что если в указанный период будет невозможно его получение — то посылку можно будет забрать по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44.

Справка KerchINFO.com: «Быстрая почта» начала свою работу в 2014 году, сразу после ухода с полуострова «Новой почты». Офисы компании расположены в прежних местах. Офис в Керчи расположен по адресу ул. Шлагбаумская 49/2



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