Бюджет города понесёт потери из-за открытия «Тавриды» и Керченского моста

Сегодня в ходе публичных слушаний проекта городского бюджета стало известно, что плановое открытие трассы «Таврида» и автомобильной части Керченского моста повлияют на керченский бюджет.

Как рассказала начальник финансового управления Администрации Керчи Галина ПЛУЖНИКОВА, источников дохода бюджета – несколько. В основном это налоги на доходы физических лиц, в 2018 году поступления от данного налога прогнозируются в сумме 472 миллиона (что в размере 83,2% к ожидаемому исполнению НДФЛ в этом году). Прогнозные поступления на 2019 год – чуть выше 477 миллионов рублей и на 2020 год – около 507 миллионов.

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По словам экономиста, на сокращение НДФЛ поступлений в 2018 и 2019 годах влияют и федеральные стройки: «Сокращение преимущественно обусловлено наличием планируемых потерь обособленных подразделений, организаций и других субъектов РФ, участвующих в строительстве Керченского моста и других ФЦП. В связи с планируемым завершением работ на трассе «Таврида» и сдачей моста в первой половине 2018 года, потери бюджета оцениваются в размере 31 миллион 900 тысяч рублей в 2018 году и 30 миллионов рублей в 2019 году» – отметила Галина ПЛУЖНИКОВА.

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