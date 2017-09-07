Бывшего директора Керченского порта оштрафовали на 5 миллионов рублей

Суд вынес приговор по делу о взятке экс-директора филиала государственного унитарного предприятия республики «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» Владимира Волкова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Доказательства, которые предоставили в суде сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, оказались достаточными для вынесения приговора.

Решением суда, бывший директор порта признан виновным в получении взятки в крупном размере.

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Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Волкову наказание в виде 7 лет лишения свободы, которое применено условно, со штрафом в размере 5 млн.рублей.

Напомним, 18 апреля текущего года сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю был задержан директор филиала государственного унитарного предприятия республики «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» Владимир Волков во время получения взятки в сумме 170 тысяч рублей от директора некого ООО за ускоренную перевалку каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставление иных льготных условий.

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