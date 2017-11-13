Бывший бухгалтер керченского медколледжа похитила свыше 1 000 000 рублей

Керченская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера Керченского медицинского колледжа. Жительницу Керчи обвиняют в хищении более 1 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, женщина на протяжении года вносила ложные сведения в электронную документацию, завышая размер причитающихся ей выплат в виде доплат к заработной плате и таким образом присвоила свыше 1 млн рублей.

Керчанку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путём ввода, удаления, модификации компьютерной информации, вмешательства в функционирование средств хранения, передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

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В прокуратуре отмечают, что в ходе досудебного следствия обвиняемая возместила почти половину причиненного ущерба.

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