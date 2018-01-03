Бывший футболист ФК «Океан» попал в «черный список» СБУ

Служба безопасности Украины репрессировала 18 футболистов Донецкой Народной Республики, запретив им вести любую футбольную деятельность на территории Украины. В «черный список» попал и керчанин, бывший игрок ФК «Океан».

«СБУ рассмотрела дело относительно футболистов, выступающих за сборную ДНР по футболу. Итоговым решением спецслужбы стал пожизненный запрет восемнадцати игрокам на любую футбольную деятельность на территории Украины», – пишет журналист Анастасия САМОЙЛОВА.

Так, в список СБУ попали 18 футболистов, среди которых оказался и Виктор СТАНЕНКО, бывший игрок керченского ФК «Океан».

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«С одной стороны, мне как-то всё равно. Пусть запрещают, что хотят и кому хотят. Это их право. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, я-то ведь тут не при чём, я просто занимаюсь своим любимым делом, а спорт должен быть вне политики. В данное время всё зависит не от нас, спортсменов. Просто кто-то там наверху придирается, создаёт видимость работы. Судьбу не обманешь. Я не понимаю, как человек может спокойно играть в футбол, находясь на Украине, и не переживать о том, как их родные, близкие, бабушки и дедушки живут под обстрелами, просыпаются каждый день и говорят «Спасибо» за то, что просто живы», – рассказал ВИКТОР СТАНЕНКО, ныне являющийся нападающим ФК «Победа» и регулярным игроком сборной ДНР.

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