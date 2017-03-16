Бывший футболист керченского ФК «Океан» покоряет Москву

В марте в Москве провели VI Всероссийский отраслевой мини-футбольный турнир «Кубок TransRussia – 2017» , в котором приняли участие команды-представители различных профессиональных сфер.

В рамках проведения футбольных матчей сыграли команды разных отраслей: морских портов, аэропортов , железнодорожных линий и так далее. Город Керчь на чемпионате представила команда керченской паромной переправы «Морская Дирекция».

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Отметим, что футбольная команда паромной переправы была основана относительно недавно, всего пару месяцев назад, но клуб уже успел себя проявить и стать бронзовым призером керченского чемпионата по мини-футболу.

Во время игр в составе керченской команды отличились бывший футболист ФК «Океан» Виктор Попов, который забил 5 голов и сыграл много голевых передач и Вячеслав Лободу, которому на церемонии награждения вручили индивидуальный приз за «Первый и самый красивый гол турнира».

Керченские футболисты провели 3 игры в групповом этапе, где одержали 2 победы и одно поражение.

По результатам чемпионата «Кубок TransRussia 2017» керченские футболисты заняли 5 место из 16 команд.



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