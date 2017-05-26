Бывший полицейский обошелся керченскому предприятию штрафом в 50 тысяч

В Керчи руководитель завода устроил бывшего работника управления МВД и не сообщил в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу.

В прокуратуре Крыма сообщили, что таким образом директор предприятия нарушил требования закона «О противодействии коррупции».

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Прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов мировой судья Керченского судебного района привлек предприятие к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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