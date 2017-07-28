Царапина стала причиной огромной пробки в центре Керчи

На одной из центральных улиц Керчи образовалась большая пробка. Причиной происшествия стал конфликт двух водителей.

На улице Пирогова водитель кроссовера Geely, проезжая между автомобилем Audi и припаркованным ВАЗ 2109, задел первое транспортное средство.

По словами очевидцев, водитель Geely не оставил и царапины на белой Audi , а если и оставил то весьма незначительную. Однако такой маневр все-равно крайне не понравился водителю немецкого седана.

Читайте: В Керчи тройная авария

В результате инцидента владельцы транспортных средств вот уже около получаса выясняют отношения, пока за ними растет пробка. Поскольку происшествие случилось в центре города, десятки машин начали скапливаться моментально.

Сейчас пробка растянулась почти на километр, а водители не планируют освобождать проезжую часть. За развитием событий следите на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

