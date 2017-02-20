Царский курган отметил юбилей

Сегодня знаменитому Царскому кургану в Керчи исполнилось 180 лет. 20 февраля 2017 года прошло ровно 180 лет со дня открытия уникального сооружения Царского кургана.



Это важная дата для всех жителей города, ведь великолепное архитектурное построение, сооружённое в IV веке до н.э., является одной из главных достопримечательностей Керчи и не имеет аналогов во всём мире. Царский курган завораживает не только своим возрастом, а ещё историей и таинственностью.

Царский курган был открыт в 1837 году директором Керченского музея древностей А.Б. Ашиком, и с того времени строение стало одним из самых посещаемых первых музейных объектов Керчи. Вот и сегодня, 20 февраля, керчане, представители горадминистрации и сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника пришли посмотреть на чествование «юбиляра».

В 10 часов утра на территории Царского кургана собралось много горожан, которые послушали про историю возникновения и открытия архитектурного сооружения, а также насладились стихами про «юбиляра» и театрализованной постановкой, героями которой стали археологи-первооткрыватели керченских артефактов Антон Бальтазарович Ашик и Домиан Корейша.

Керчане с огромным удовольствием узнали об тайнах и интересных фактах истории и археологического открытия Царского кургана и посмотрели театрализованную экскурсию

по сооружению археологической ценности нашего города.

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