Цементная слободка: где проходит зона отчуждения?

В праздник «Крымской весны» множество горожан собрались в центре Керчи, чтобы отметить это событие. У жителей Цементной слободки в этот день был другой «праздник»: они собрались на своей улице, чтобы в очередной раз попытаться решить проблемы с расселением. С рабочим визитом на Цементную слободку приехал заместитель главы администрации города Николай Зотов и глава общественного совета по строительству моста через Керченский пролив Николай Долгачёв.

В первую очередь люди хотят понять позицию руководства города, связанную с отселением людей из всех жилых объектов с Цементной Слободки, которые не попали в зону отселения. Они хотят знать, поддерживает их руководство города или нет в этом вопросе. Также горожане подняли вопрос пересмотра санитарной зоны и признания их жилья аварийным.

Уже многократно жители с Цементной слободки обращались к властям в устной и письменной формах по поводу своих проблем. Но ответ всегда был один и тот же, как под копирку: «Денег в бюджете на переселение людей с данного участка не заложено, потому что это жильё не попало в санитарную зону».

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Местные жители уже даже добрались до исполкома, где в рамках собрания высказались по этому поводу. Но ситуация как стояла на месте, так и продолжает стоять. По мнению жильцов с улицы Цементная слободка, власти города всячески пытаются замолчать их проблемы.

«Администрация ограничена правовыми возможностями. Мы не видим никакого правового механизма, как эту проблему можно сегодня решить. Законом пока что не предусматривается никаких лазеек по урегулированию этого вопроса, но возможно что-то удастся решить на уровне руководства республики», — комментирует Николай Зотов.

Отметим, что все дома, не попавшие в санитарную зону отселения, это бывшие конюшни, здания являются безфундаментными и были построены ещё до революции, на сегодня им более 120 лет.

Приехавший с визитом Николай Долгачёв немного успокоил местных жителей и дал им каплю надежды.

«Позавчера я встречался с главой Крыма. Он знает про вашу ситуацию и занимается ею. У Сергея Валерьевича Аксёнова есть понимание, что эту проблему надо решать. Глава республики хочет вам помочь, но пока не может понять, как это сделать с точки зрения закона», — рассказал Николай Долгачёв.

На сегодня ситуация на улице Цементная слободка по-прежнему остаётся критической. Мост строится, большегрузы ездят, а близлежащие дома разрушаются.

Местным жителям остаётся только надеяться либо на пересмотр санитарной зоны строительства Керченского моста, либо на признание их жилья аварийным. Сейчас у 23 семей с этой улицы только одна цель — переселиться подальше от стройки и зажить спокойной жизнью.



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