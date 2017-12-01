Цементная слободка: исчезли последние пластиковые окна

Недавно мы писали о том, что проблема со сносом домов на Цементной слободке скоро подойдёт к своему логическому завершению. Оставшиеся дома не сносят по нескольким причинам. Сегодня журналисты КерчьИНФО в маленьком путешествии на Мыс Ак-Бурун увидели, что единственный дом, в котором жили – опустел. Теперь, оставшиеся, бывшие когда-то жилыми, здания – в ожидании экскаваторов и другой строительной техники.

В доме №45 А жила женщина, которая по семейным обстоятельствам не хотела переезжать в новую квартиру. Замглавы Администрации Керчи Роман КИРИЧЕНКО, рассказывал, что её личные проблемы не могут повлиять на снос дома. Если будет нужно – дом снесут. И вот, жительница одного из оставшихся домов всё-таки его покинула.

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Как рассказал сегодня журналистам КерчьИНФО Роман Анатольевич, на сегодня оттуда переехали все: «Сейчас там никого нет, даже тех, кто не подписал соглашение. Возможно, что там даже электричество отключено. А эта женщина, значит поняла, что лучше жить в хороших условиях – где тепло и вода, и прочее».

По словам Романа КИРИЧЕНКО, решения по демонтажу приняты по четырём домам, ещё по двум домам не подписано с нотариусом три долевых соглашения. Два – по причине смерти собственников, одно – по причине командировки.

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С проблемой оформления документов Юрий Ш. (отец которого умер) обращался на этой неделе к зампреду Совета министров Игорю МИХАЙЛЕЧЕНКО. Юрий рассказывал, что документы на момент смерти отца не выдали, и сейчас новая квартира под вопросом. О министерских решениях мы сообщим позднее.

Дорога на пути к Цементной слободке – без каких-либо изменений. Здесь две недели назад мостостроители сняли верхний слой асфальт, новых дорожных работ здесь, судя по всему, не проводилось.

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