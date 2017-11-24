Цементная слободка: почему не сносят дома?

На сайте КерчьИНФО целая серия статей, посвященных домам на улице Цементная слободка. В решение о сносе жилья попало шесть домов, три из них уже демонтированы, оставшиеся до сих пор стоят. Журналисты КерчьИНФО, выяснили в чём проблема.

Как рассказал замглавы Администрации Роман КИРИЧЕНКО, по этим домам ещё не подписаны соглашения. А если люди не отдали свою собственность и не оформили право собственности на новое жильё, демонтировать эти дома нельзя: «По дому №44. Там у одного собственника умер отец, он ещё не вступил в право наследства. Это одна квартира. Собственник второй квартиры – он без вести пропавший. Сейчас по нему решается вопрос в судебном порядке. Что касается 45 А, (45 В попал под снос) – жилец этого дома находится в трудовой командировке на Крайнем Севере. К новому году он скорее всего приедет, будет подписано соглашение, потом пройдёт демонтаж дома».

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Ещё в одном доме до сих пор живёт женщина, отмечает Роман Анатольевич, но она по семейным не состыковкам не хочет переезжать: «Это чисто человеческий фактор. И он, в принципе ни на что не влияет. Будет принято решение о сносе – будем сносить».

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Как отмечает чиновник, два первых дома, которые в первую очередь нужно было снести (№ 40 и №42) демонтировали быстро. Оставшиеся дома в данный момент не препятствуют строительству моста. Как только по ним будут подписаны соглашения, «мостовики» приступят к демонтажу.

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