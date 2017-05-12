Цена федеральной трассы от Керчи до Севастополя не поднимется выше прежней отметки

Стоимость строительства федеральной трассы «Таврида» останется прежней. Об этом журналистам в Белогорском районе заявил министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ.

Так, предельная стоимость трассы федерального значения составляет почти 140 миллиардов рублей.

«Именно в этих пределах велось проектирование, технологический, ценовой аудит проектной документации. Окончательная стоимость объекта будет понятна по его завершению», — сказал Максим СОКОЛОВ.

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Он уточнил, что сейчас остаются вопросы по выкупу земельных участков – это повлияет на стоимость «Тавриды», но несущественно.

«Мы можем говорить уверенно, что предельная цена с учетом коэффициентов дефляторов останется в этих пределах», – заключил министр.

Ранее сайт KerchINFO сообщал, что сегодня официально началось строительство трассы.

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