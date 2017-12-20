Цена за сжиженный газ в Крыму не будет повышаться

Стоимость сжиженного газа для бытовых нужд крымчан останется на уровне 760 рублей за баллон весом 21 кг. Соответствующий приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма вступил в силу 19 декабря.

С предложением сохранить стоимость газа на уровне этого года в ведомство обратилось руководство «Крымгазсетей», поскольку поставщик сжиженного газа снизил оптовую цену на газ и услуги по его доставке.

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Таким образом предельная максимальная стоимость сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя составит 36,2 рублей (с НДС) за 1 кг или 760 рублей (с НДС) за 1 баллон весом нетто 21 кг. Эта стоимость не может измениться до конца будущего года.

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