Центр Керчи перекроют

В ходе репетиций парада, посвященного Дню победы, в Керчи перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба горсовета города.

Керчь вовсю готовится к одному из самых важных праздников для своих жителей – Дню победы. По главным улицам города пройдёт торжественный парад с техникой и военнослужащими.

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В связи с подготовкой к столь масштабному мероприятию на центральных улицах Керчи будет ограниченное движение.

«Репетиции пройдут 3, 5 и 7 мая. С 16 до 22 часов в эти дни движение по автодорогам в центре города будет ограничено», — отмечают в пресс-службе.

Перечень улиц, по которым в эти дни будет затруднено движение, вскоре появится.

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