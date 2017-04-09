Центр Керчи «причесывают» к празднику

Центр Керчи «причесывают» к празднику
Апрель 09 13:34 2017

В последние несколько дней центр Керчи красят, белят, подстригают газоны, перекладывают плитку. Эти мероприятия проводятся в преддверии празднования Дня освобождения Керчи.Кроме этого моются бордюры, подбордюрка, продолжает наноситься дорожная разметка. Помимо этого,  порядок приводятся военные памятники  нашего города.

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Работы по побелке стены из красного кирпича около Сквера Славы проходят еще с пятницы. Ранее был проведен ремонт Вечного огня.  Были демонтированы мраморные плиты и произведены работы по восстановлению памятника.

Также рабочие приводят в порядок памятники в Капканах, Аджимушкае и Сквере летчиков.

 


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