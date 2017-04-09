Центр Керчи «причесывают» к празднику

В последние несколько дней центр Керчи красят, белят, подстригают газоны, перекладывают плитку. Эти мероприятия проводятся в преддверии празднования Дня освобождения Керчи.Кроме этого моются бордюры, подбордюрка, продолжает наноситься дорожная разметка. Помимо этого, порядок приводятся военные памятники нашего города.

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Работы по побелке стены из красного кирпича около Сквера Славы проходят еще с пятницы. Ранее был проведен ремонт Вечного огня. Были демонтированы мраморные плиты и произведены работы по восстановлению памятника.

Также рабочие приводят в порядок памятники в Капканах, Аджимушкае и Сквере летчиков.



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