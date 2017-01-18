«Центр научно-технического творчества» является учреждением дополнительного образования и занимается развитием детей в трёх направлениях : научно-техническом, естественнонаучном и научно-спортивном. Главные задачи Центра не только образование, воспитание, но и глубокое изучение базовых школьных предметов по программам для одарённых детей, которые планируют после школы поступать в высшие учебные заведения.

Дети могут больше узнать о выбранной профессии, проанализировать при помощи опытных педагогов свои способности и возможности. Изучая такие секции как инженерная графика, прикладная физика, радиотехническое творчество, языковедение (в том числе латинский язык ), педагогика и психология школьники получают отличную базу для продолжения учёбы в ВУЗе.

Учащиеся центра получают практику в том числе выступать перед аудиторией со своими докладами. Написанные научно-исследовательские проекты позволяют им получить преимущество при поступлении в ВУЗы и при дальнейшем обучении многие профильные предметы будут им уже знакомы, что существенно повышает их статус и экономит время и силы.

— Мы очень хотим вырастить новое поколение знающих и думающих людей, — рассказывает журналисту сайта KerchINFO.com директор «Центра научно-технического творчества» Виктория Иванова. – Мы не учителя, а скорее наставники, которые помогают детям выбирать их жизненный путь, помочь им стать теми, кем они могут стать, раскрыть таланты, вызвать в ребёнке живой интерес к предмету. Как результат, большинство наших учащихся поступают на бюджетные места в ВУЗах.

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Министерство образования Крыма по ходатайству Центра может назначить одарённому ребёнку по итогам его участия в конкурсах годовую стипендию в размере 5000 рублей в месяц.

«Центр научно-технического творчества» даёт возможность своим выпускникам стать призёрами разнообразных конкурсов Всероссийского и Республиканского уровня и даже заслужить звание Действительного члена Малой Академии Наук «Искатель». Опытные педагоги ждут своих учеников по адресу Пирогова 4. Занятия во всех секциях проводятся бесплатно.

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