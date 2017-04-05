Центр по чрезвычайным ситуациям: куда и когда звонить

В Керчи начал функционировать центр Единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель горсовета города Лариса Щербула.

Сегодня, 5 апреля, Керчь с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. В рамках визита чиновник совместно с представителями администрации и горсовета Керчи открыли центр Единой дежурно-диспетчерской службы города.

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«Этот центр будет теперь надёжным помощником всех керчан. В любых чрезвычайных ситуациях можно обратиться сюда», — отмечает Лариса Щербула.

Телефону центра: 6-02-19, 6-10-90, +79789091135, круглосуточно.

Напомним, центр совместно с управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации г. Керчи разместили в здании троллейбусного парка. В штате ЕДДС 12 человек, из которых 8 оперативных сотрудников. В службу стекаются все звонки и обращения граждан, автоматически оператором заполняется электронная карточка, извещаются необходимые службы и происходит оперативное реагирование.



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