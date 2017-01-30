Некоторые керченские улицы, расположенные преимущественно в центральном районе города, с 17:20 находятся без электроэнергии. Об этом редакции KerchINFO.com сообщили читатели.
Как выяснилось, электричество на данный момент отсутствует в домах по следующим улицам: Мирошника, Борзенко, Горубльского, генерала Петрова, Шлагбаумская, Вокзальное шоссе (частично).
В аварийную службу города дозвониться невозможно, поскольку линия постоянно занята.
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Следует отметить, что КРЭС не информировала о каких-либо плановых работах на линиях электропередач выше указанных улиц.
Примерно через час в обесточенных домах свет вновь зажегся.