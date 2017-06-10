Цены на бензин в Крыму завышены – в дело вступит ФАС

Цены на бензин в Крыму и Севастополе волнуют руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря АРТЕМЬЕВА. Он подчеркивает, что нигде, кроме Крыма, такого роста цен на топливо нет.

Глава ведомства отмечает, что такой рост цен – скорее всего связан со сговором нефтетрейдеров, – передает РИА Крым. Поскольку стоимость бензина не может опережать инфляцию, (а в Крыму превышает), то на полуострове возможна проверка с наложением «сумасшедших штрафов на этих жуликов», – подчеркивает Игорь АРТЕМЬЕВ.

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В целом по России поводов для проверок цен на бензин нет, отметил глава ФАС. «Нет предпосылок. Маржа, может, у розницы упала, но пересечь индикатор они (продавцы топлива — ред.) не могут, иначе их разорят штрафами», — добавил он.

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