Цены на электричество могут повыситься

Министерство энергетики Российской Федерации рассматривает повышение тарифов на электричество. Это связано с эксплуатацией энергетического моста в Крым и гуманитарной поддержкой ЛНР.

Как передает ТАСС, права на объекты энергомоста собираются передавать ПАО «ФСК ЕЭС». И в связи с этим, возникла необходимость в изменении расчета тарифов. Так, расчет тарифов на электроэнергию должен учитывать коэффициент соотношения потерь в электросети за минувшие два года.

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На данный момент, гуманитарная поддержка Луганской Народной Республики списывается на потери ФСК, которые впоследствии будут компенсированы повышением тарифа на электричество.

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