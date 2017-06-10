Цены на фрукты в Керчи

Цены на фрукты в Керчи
Июнь 10 17:01 2017

Лето — сезон фруктов. Керчане и гости города часто приезжают на Центральный рынок Керчи, чтобы купить абрикосы, клубнику, вишню и персики. 

Прилавки переполнены этим добром. Однако цены оставляют желать лучшего и «кусают» среднестатистического покупателя.

Читайте: Цены на основные продукты в Керчи в июне

Редакция KerchINFO.com предлагает вашему вниманию обзор цен на фрукты в Керчи.

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 45  руб./кг
Персик — от 150 руб./кг
Слива — 230 руб./кг
Абрикос — 120 руб./кг
Нектарин — 160 руб./кг
Черешня — от 200 руб./кг
Клубника — от 180 руб./кг
Гранат — 350 руб./кг
Груши — от 130 руб./кг
Лимон — от 130 руб./кг
Грейпфрут — 200 руб./кг
Апельсин — от 55 руб./кг
Мандарин — 200 руб./кг
Бананы — 80-100 руб./кг
Киви — 180 руб./кг
Виноград — от 250 руб./кг

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!