Цены на фрукты в Керчи:

Лето — сезон фруктов. Керчане и гости города часто приезжают на Центральный рынок Керчи, чтобы купить абрикосы, клубнику, вишню и персики.
Прилавки переполнены этим добром. Однако цены оставляют желать лучшего и «кусают» среднестатистического покупателя.
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Редакция KerchINFO.com предлагает вашему вниманию обзор цен на фрукты в Керчи.
Яблоки — от 45 руб./кг
Персик — от 150 руб./кг
Слива — 230 руб./кг
Абрикос — 120 руб./кг
Нектарин — 160 руб./кг
Черешня — от 200 руб./кг
Клубника — от 180 руб./кг
Гранат — 350 руб./кг
Груши — от 130 руб./кг
Лимон — от 130 руб./кг
Грейпфрут — 200 руб./кг
Апельсин — от 55 руб./кг
Мандарин — 200 руб./кг
Бананы — 80-100 руб./кг
Киви — 180 руб./кг
Виноград — от 250 руб./кг
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