Цены на фрукты в Керчи

Лето — сезон фруктов. Керчане и гости города часто приезжают на Центральный рынок Керчи, чтобы купить абрикосы, клубнику, вишню и персики.

Прилавки переполнены этим добром. Однако цены оставляют желать лучшего и «кусают» среднестатистического покупателя.

Читайте: Цены на основные продукты в Керчи в июне

Редакция KerchINFO.com предлагает вашему вниманию обзор цен на фрукты в Керчи.

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 45 руб./кг

Персик — от 150 руб./кг

Слива — 230 руб./кг

Абрикос — 120 руб./кг

Нектарин — 160 руб./кг

Черешня — от 200 руб./кг

Клубника — от 180 руб./кг

Гранат — 350 руб./кг

Груши — от 130 руб./кг

Лимон — от 130 руб./кг

Грейпфрут — 200 руб./кг

Апельсин — от 55 руб./кг

Мандарин — 200 руб./кг

Бананы — 80-100 руб./кг

Киви — 180 руб./кг

Виноград — от 250 руб./кг

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

