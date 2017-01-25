Редакция сайта KerchINFO.com представляет вашему вниманию мониторинг цен основных продуктов питания.
Цены оптового рынка Керчи (по ул. Горького, 3-и ) указаны по состоянию на 25 января 2017 года.
Читатели КерчьИНФО могут ознакомиться с ассортиментом овощей, фруктов и рыбы и понять, что и за сколько можно купить на оптовой базе города.
Цены на овощи в Керчи:
Помидоры — от 150 руб.
Картошка — от 30 руб.
Зелень — от 20 руб./пучок.
Лук — от 20 руб.
Свекла — 20 руб.
Морковь — от 17 руб.
Капуста — от 15 руб.
Перец болгарский— от 200 руб.
Огурцы — 200 руб.
Чеснок -220 руб.
Кабачки — 280 руб.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи:
Яблоки — от 20 руб.
Мандарин — 80 руб.
Гранат — 150 руб.
Хурма — от 110 руб.
Груши — от 100 руб.
Лимон — от 100 руб.
Грейпфрут — 100 руб.
Апельсин — от 65 руб.
Цены на рыбу в Керчи:
Ставрида — от 100 руб/кг.
Селедь атлантическая свежая -180 руб.
Пеленгас — от 180 руб./кг.