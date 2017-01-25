Редакция сайта KerchINFO.com представляет вашему вниманию мониторинг цен основных продуктов питания.

Цены оптового рынка Керчи (по ул. Горького, 3-и ) указаны по состоянию на 25 января 2017 года.

Читатели КерчьИНФО могут ознакомиться с ассортиментом овощей, фруктов и рыбы и понять, что и за сколько можно купить на оптовой базе города.



Цены на овощи в Керчи:

Помидоры — от 150 руб.

Картошка — от 30 руб.

Зелень — от 20 руб./пучок.

Лук — от 20 руб.

Свекла — 20 руб.

Морковь — от 17 руб.

Капуста — от 15 руб.

Перец болгарский— от 200 руб.

Огурцы — 200 руб.

Чеснок -220 руб.

Кабачки — 280 руб.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи:

Яблоки — от 20 руб.

Мандарин — 80 руб.

Гранат — 150 руб.

Хурма — от 110 руб.

Груши — от 100 руб.

Лимон — от 100 руб.

Грейпфрут — 100 руб.

Апельсин — от 65 руб.

Цены на рыбу в Керчи:

Ставрида — от 100 руб/кг.

Селедь атлантическая свежая -180 руб.

Пеленгас — от 180 руб./кг.

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