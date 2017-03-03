Цены на основные категории продуктов в Керчи в марте

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 3 марта 2017 года.

Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что некоторое категории продуктов незначительно подорожали, но есть и те, цена на которые существенно увеличилась.

Цены на овощи в Керчи:

Огурцы — 150-200 руб./кг.

Помидоры — 100 — 200 руб./кг.

Перец болгарский— от 320 руб./кг.

Капуста — от 20 руб./кг.

Чеснок -300 руб./кг.

Морковь — от 30 руб./кг.

Капуста — от 20 руб./кг.

Картошка — от 25 руб./кг.

Зелень — от 20 руб./пучок.

Лук — от 30 руб./кг.

Свекла — от 30 руб./кг.

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 35 до 100 руб./кг.

Мандарин — 90 — 100 руб./кг.

Гранат — 180-200 руб./кг.

Груши — от 140 руб./кг.

Лимон — от 100 руб./кг.

Грейпфрут — 100 руб./кг.

Апельсин — 60 — 90 руб./кг.

Бананы — 80-100 руб./кг.

Киви — 130 руб./кг.

Цены на рыбу в Керчи:

Ставрида — 80 руб/кг.

Селедь атлантическая свежая — 80 руб./кг.

Керченская сельдь — 80 руб./кг.

Тюлька — от 70 руб./кг.

Пеленгас — 180 — 200 руб./кг.

Цены на молочную продукцию:

Творог — 150-200 руб.

Масло — 600 руб.

Брынза — 350-400 руб.

Молоко — 50 — 60 руб.

Сметана — 180-200 руб.

Яйца — 100 — 120 руб.

Цены на мясо в Керчи:

Сало — от 100 руб./кг.

Свинина — 300 руб./кг.

Говядина — 450 руб./кг.

Куры — 142 руб./кг.

Куриное филе — 265 руб./кг.

Грудка — 210 руб./кг.

Ножка — 160 руб./кг.

Окорочок — 137 руб./кг.

Голень — 137 руб./кг.

Крыло — 137 руб./кг.

Бедро — 189 руб./кг.

Куриный фарш — 200 руб./кг.

Свиной — 290 руб./кг.

Домашний — 290 руб./кг.

Цены на крупы:

Сахар — 43 руб./кг.

Макароны — от 40 руб./кг.

Горох колотый — 36 руб./кг.

Крупа гречневая — 85 руб./кг.

Рис — 60 — 100 руб./кг.

Хлопья овсяные — 40 руб./кг.

Пшено — 25 руб./кг.

Крупа манная — 40 руб./кг.

Ранее редакция KerchINFO.com уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в феврале, исходя из которого, керчане могут сравнить цены за этот и прошлый месяц и понять, что именно подорожало и на сколько.

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