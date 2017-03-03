Цены на основные категории продуктов в Керчи в марте

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 3 марта 2017 года.
Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что некоторое категории продуктов незначительно подорожали, но есть и те, цена на которые существенно увеличилась.
Огурцы — 150-200 руб./кг.
Помидоры — 100 — 200 руб./кг.
Перец болгарский— от 320 руб./кг.
Капуста — от 20 руб./кг.
Чеснок -300 руб./кг.
Морковь — от 30 руб./кг.
Капуста — от 20 руб./кг.
Картошка — от 25 руб./кг.
Зелень — от 20 руб./пучок.
Лук — от 30 руб./кг.
Свекла — от 30 руб./кг.
Яблоки — от 35 до 100 руб./кг.
Мандарин — 90 — 100 руб./кг.
Гранат — 180-200 руб./кг.
Груши — от 140 руб./кг.
Лимон — от 100 руб./кг.
Грейпфрут — 100 руб./кг.
Апельсин — 60 — 90 руб./кг.
Бананы — 80-100 руб./кг.
Киви — 130 руб./кг.
Ставрида — 80 руб/кг.
Селедь атлантическая свежая — 80 руб./кг.
Керченская сельдь — 80 руб./кг.
Тюлька — от 70 руб./кг.
Пеленгас — 180 — 200 руб./кг.
Творог — 150-200 руб.
Масло — 600 руб.
Брынза — 350-400 руб.
Молоко — 50 — 60 руб.
Сметана — 180-200 руб.
Яйца — 100 — 120 руб.
Сало — от 100 руб./кг.
Свинина — 300 руб./кг.
Говядина — 450 руб./кг.
Куры — 142 руб./кг.
Куриное филе — 265 руб./кг.
Грудка — 210 руб./кг.
Ножка — 160 руб./кг.
Окорочок — 137 руб./кг.
Голень — 137 руб./кг.
Крыло — 137 руб./кг.
Бедро — 189 руб./кг.
Куриный фарш — 200 руб./кг.
Свиной — 290 руб./кг.
Домашний — 290 руб./кг.
Сахар — 43 руб./кг.
Макароны — от 40 руб./кг.
Горох колотый — 36 руб./кг.
Крупа гречневая — 85 руб./кг.
Рис — 60 — 100 руб./кг.
Хлопья овсяные — 40 руб./кг.
Пшено — 25 руб./кг.
Крупа манная — 40 руб./кг.
Ранее редакция KerchINFO.com уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в феврале, исходя из которого, керчане могут сравнить цены за этот и прошлый месяц и понять, что именно подорожало и на сколько.